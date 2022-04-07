Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

07.04.2022 21:46
Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sivas'ta bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şahin Kaya idaresindeki 58 ACV 428 plakalı otomobil, Toprak Mahsulleri Ofisi önünde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Burak Kaya ve Ali Başçı yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

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Toprak Mahsulleri Ofisi, Şahin Kaya, Otomobil, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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