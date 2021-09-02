Sivas'ta baraj gölünde mahsur kalan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

İtfaiye ve jandarma ekipleri boynuna bağladıkları ip yardımıyla saplandığı çamurdan kurtardıkları ineği sahibine teslim etti.

Ekipler, amatör bir balıkçıdan temin ettikleri tekneyle ineğin mahsur kaldığı bölgeye kadar ilerledi.

Deniz'in ineklerinden biri su içmek için girdiği baraj gölünde çamura saplandı.

Esenyaka köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Zeynep Deniz, Asap Mahallesi yakınında bulunan Kılıçkaya Barajı gölü kenarına hayvanlarını otlatmaya götürdü.

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