Sivas'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı

30.04.2022 12:28
Sivas'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı

Sivas ve Kangal ilçesinde polis uygulama noktalarında Ramazan bayramı tedbirleri doğrultusunda "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla sürücü ve yolculara emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Sivas ve Kangal ilçesinde polis uygulama noktalarında Ramazan bayramı tedbirleri doğrultusunda "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla sürücü ve yolculara emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla beraber karayollarında artan trafik yoğunluğuna karşı trafik polisi ekipleri sıkı bir şekilde emniyet kemeri denetimlerine başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan'da Ankara Yolu Polis Uygulama Noktasında gerçekleştirilen emniyet kemeri uygulamasına katıldı. Sürücüleri ve yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Ayhan, trafik kazalarında emniyet kemerinin ağır yaralanmaları yüzde 55 oranında azalttığını söyledi. Araçlardaki çocuklara da çeşitli hediyeler veren Vali Ayhan, sürücü ve yolculara hayırlı yolculuklar diledi. Öte yandan Kangal'da Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından da sürücü ve yolculara emniyet kemeri denetimleri yapılarak uzun yolculuklarda mola verme konusunda tavsiyelerinde bulunuldu. - SİVAS

Sivas'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı
Sivas'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı
Sivas'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı
Sivas'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı
Sivas'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı
Sivas'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı

YORUMLAR
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Salih Ayhan, Kangal, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı - Son Dakika
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