Sivas'ın Ulaş ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Hatipler Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.
Salavatlar getiren cami cemaati, Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.
Programa, İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Berat Kandili Programı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?