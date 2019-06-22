Son Dakika Haberleri: Sivas'ta çiçeklendirme çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta çiçeklendirme çalışmaları

36 dakika önce

Sivas Belediyesi, tarihi kent meydanı ve şehrin bazı bölgelerinde çiçeklendirme çalışması yaptı.

Sivas'ta çiçeklendirme çalışmaları, System.String[]
Sivas Belediyesi, tarihi kent meydanı ve şehrin bazı bölgelerinde çiçeklendirme çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi dokusuyla sayılı şehirler arasında bulunan Sivas'ta, belediye ekipleri şehrin tarihi mirasını çiçeklerle süslüyor. Bu çerçevede kent merkezi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında çiçekler toprakla buluşuyor.
Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler görünümüyle örnek olan çiçeklerle oluşturulan rengarenk dokuyu özenle oluşturuyor.

Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve Başkan Yardımcısı Levent Olgun şehrin farklı noktalarında yapılan çiçeklendirme çalışmalarını inceledi.
Çalışmaları değerlendiren Topgül, "Sivas Belediyesi olarak 280 bin adet yaz çiçeği temin ettik. Bu çiçeklerin 3'te 2'sini saksılarımızla buluşturduk. Bu çalışmalarımızda emek veren ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:45 Kaynak: AA
Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Selahattin Demirtaş, teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna yanıt verdi Seçim yasakları başladı Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 20:21:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta çiçeklendirme çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]