Sivas'ta dilencinin üzerinden 2 bin 280 lira çıktı

Sivas'ta 73 yaşındaki dilencinin üzerinde 2 bin 280 lira bulundu.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere karşı kentin en işlek noktalarında çalışma yaptı.

Atatürk Caddesi'nde dilenen 73 yaşındaki Müfit D'nin üzerinden çıkan ve dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen 2 bin 280 lira ile 3 dolara el konuldu.

Müfit D'nin üzerinden yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar da çıktı.

Geceleri terminalde yattığını belirten Müfit D, ev aldığı için borcu olduğunu ve bu yüzden dilendiğini söyledi.



Kabahatler Kanunu'na göre hakkında işlem yapılan Müfit D, memleketine gönderilmek üzere terminale götürüldü.