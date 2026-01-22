Sivas'ta Eğitime Kar Engeli

Sivas'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle özel ve resmi eğitim kurumlarında çalışmalara bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı ve don olayı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sivas il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 23 Ocak Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."