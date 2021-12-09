Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı - Son Dakika

Olay Şarkışla ilçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Necmettin G., ilçe merkezinde 1 yıl önce boşandığı eski eşi Müzeyyen B. ile karşılaştı. Necmettin G., cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı. Vucudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere düşen Müzeyyen B. acı içerisinde yardım isterken, Necmettin G. ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi.

ASKERLER FARK ETTİ

Bu sırada olayı fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan Müzeyyen B. ise ambulansla Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Müzeyyen B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.