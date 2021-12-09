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Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı - Son Dakika

Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı

09.12.2021 11:34
Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı

Sivas'ta yaşanan korkunç olayda Müzeyyen B. (35), eski eşi Necmettin G. tarafından cadde ortasında bıçakla yaralandı. Müzeyyen B. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Necmettin G. ise gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Olay Şarkışla ilçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Necmettin G., ilçe merkezinde 1 yıl önce boşandığı eski eşi Müzeyyen B. ile karşılaştı. Necmettin G., cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı. Vucudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere düşen Müzeyyen B. acı içerisinde yardım isterken, Necmettin G. ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi.

Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı

ASKERLER FARK ETTİ

Bu sırada olayı fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan Müzeyyen B. ise ambulansla Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Müzeyyen B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı - Son Dakika
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