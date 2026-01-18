Sivas'ta Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sivas'ta Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Sivas\'ta Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
18.01.2026 18:41
İnönü Mahallesi'nde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, hasar oluştu.

SİVAS'ta 2 katlı mütakil bir evin çatısında çıkan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında İnönü Mahallesi Sakin Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evin çatısında çıktı. Mehmet İnat'a ait olduğu öğrenilen evin çatısından yayılan duman ve alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sivas'ta Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
