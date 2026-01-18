Sivas\'ta Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

SİVAS'ta 2 katlı mütakil bir evin çatısında çıkan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında İnönü Mahallesi Sakin Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evin çatısında çıktı. Mehmet İnat'a ait olduğu öğrenilen evin çatısından yayılan duman ve alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.