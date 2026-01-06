Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Sivas'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, silahlı terör örgütü kapsamında hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS