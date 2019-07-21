Son Dakika Haberleri: Sivas'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

58 dakika önce

Sivas'ta hac ibadetini yapacak 350 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı.

Sivas'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı, System.String[]
Sivas'ta hac ibadetini yapacak 350 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı.
Sivas'tan bu yıl hacca gidecekler için Otobüs Terminali'nde uğurlama töreni düzenlendi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, "Çok heyecanlısınız çünkü kolay değil, kainatın efendisi Allah'ın Resulü Peygamber Efendimizin doğduğu hüzünlendiği, sevindiği güzel mekana gidiyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin, bugün buraya 350 kişilik kafilenin heyecanına ortak olmak üzere geldik. Dualarınızda bizleri unutmayın." dedi.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Bugün anlamlı bir günde bir aradayız. Nasibinde olan 750 hacımızın ilk etabı olan 350 hacı adayımızı kutsal topraklara uğurluyoruz. Allah hepinizin hacılığını kabul etsin, güle güle gidin, güle güle gelin." ifadelerini kullandı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sivas Müftü Vekili Halil Taşpınar tarafından dua edildi.
Hacı adaylarının yakınlarıyla vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Hacı adayları otobüslerle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı.
Uğurlama programına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Topgül, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız da katıldı.
Salih Ayhan, Sivas, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ta bulunan fosiller, dünya tarihine ışık tutacak Dört bin yıllık apartman, görenleri şaşkına çeviriyor Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı Egemen Bağış'ın büyükelçi atanması için Türkiye'nin, Çekya ile temasa geçildiği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 10:10:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]