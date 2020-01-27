Sivas'ta hava yolu ulaşımına ilgi azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta hava yolu ulaşımına ilgi azaldı - Son Dakika

Sivas'ta hava yolu ulaşımına ilgi azaldı

7 saat önce

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılında havalimanlarından yararlanan yolcu sayılarına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı.

Sivas'ta hava yolu ulaşımına ilgi azaldı, System.String[]

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılında havalimanlarından yararlanan yolcu sayılarına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı.


DHMİ'nin istatistiklerinden derlenen bilgilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 2019 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı.


2018 yılında 574 bin 523'ü iç hat, 6 bin 844'ü ise dış hat olmak üzere 581 bin 367 kişinin faydalandığı Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2019'da 481 bin 278'i iç hat, 3 bin 258'i ise dış hatlara olmak üzere 484 bin 536 kişi yararlandı.


2019 yılında 2018'e göre iç hat yolcu sayısı yüzde 16, dış hat yolcu sayısı yüzde 52, toplam yolcu sayısı ise yüzde 17 oranında azaldı.


2019 yılında 3 bin 260 ticari uçuşun gerçekleştirildiği Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda taşınan yük miktarı ise 3 bin 888 ton olarak açıklandı. - SİVAS

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Denizcilik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:34 Kaynak: İHA
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