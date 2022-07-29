Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

29.07.2022 10:11

SİVAS'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada Arife Kayer (61) öldü, araçlardaki 6 kişi ise yaralandı.

SİVAS'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada Arife Kayer (61) öldü, araçlardaki 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Sivas- Ankara kara yolunda Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Emirhan Altay (19) yönetimindeki 06 ABH 853 plakalı otomobil ile Selver Soysal'ın (32) kullandığı 58 BR 363 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlardaki Bahattin Sancar (22), Enes Altay (18), Kadriye Şahin (44), Osman Kayer (68) ve Arife Kayer yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Arife Kayer, kaldırıldığı Numune Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Sivas Ankara karayolu, Altay, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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