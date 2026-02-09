Sivas'ta İşçi Maaşları 50 Bin 691 Lira Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sivas'ta İşçi Maaşları 50 Bin 691 Lira Oldu

Sivas\'ta İşçi Maaşları 50 Bin 691 Lira Oldu
09.02.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşme ile en düşük işçi maaşı belirlendi.

Sivas Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre en düşük işçi maaşı 50 bin 691 lira olarak belirlendi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Toplu iş sözleşmelerinde üç temel kriterleri olduğunu vurguluyan Arslan, "Birincisi, imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin tüm hükümlerinin zamanında uygulanması ve ücretlerimizi, haklarımızı zamanında almak. İkincisi, iş yerinde barışın, kardeşliğin ve dostluğun pekiştirilmesidir. Üçüncüsü ise toplu iş sözleşmesinden sonra işimizi ve aşımızı kaybetmememizdir. İş güvencesi bizim için vazgeçilmezdir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Adem Uzun ve ekibini kutlayan Arslan, "Sizler de Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları olarak daha fazlasını hak ediyorsunuz. Rabb'im aldığınız parayı bereketlendirsin. Huzur ve kardeşliğimizi daim etsin." dedi.

Belediye Başkanı Uzun ise yeni belirlenen zammın hayırlı olmasını diledi.

Çalışanları enflasyon altında ezdirmeyeceklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Zam oranımızı yüzde 31 olarak belirledik. Teknikerlerde ve mühendislerde de zam oranını yüzde 46 olarak belirledik. Arkadaşlar biliyorsunuz 40 yevmiye üzerinden ikramiye veriliyordu. Ortak kararımız yüzde 44'tü, bunu yüzde 48 olarak belirledik. Ramazan ve Kurban bayramlarında 3 bin 500 liraydı zam oranı ve bunu 4 bin 500 liraya çıkardık. Tüm Türkiye'de de bunlar böyle yapılmış. Dolayısıyla arkadaşlar şu an itibarıyla gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Sivas Belediyesinin çalışanları enflasyon altında ezilmemiştir, hakkını almıştır. Bütün bunlar sizlere ananızın ak sütü gibi helal olsun."

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı 50 bin 691 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Sivas Belediyesi, Yerel Yönetim, Mahmut Arslan, Sendika, Ekonomi, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta İşçi Maaşları 50 Bin 691 Lira Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam’da eski bir bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da eski bir bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı

20:51
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
20:49
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı
Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
19:27
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
19:06
Canlı anlatım: Kadıköy’de goller üst üste
Canlı anlatım: Kadıköy'de goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 21:02:31. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta İşçi Maaşları 50 Bin 691 Lira Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.