Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kaçak Avcılara Suçüstü

Sivas'ta Kaçak Avcılara Suçüstü

2 saat önce

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaçak avlanırken yakalanan iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Sivas'ta Kaçak Avcılara Suçüstü, System.String[]
Sivas'ın Divriği ilçesinde kaçak avlanırken yakalanan iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Divriği ilçesi Çengelli Genel Avlağı içerisinde şüpheli bir araç gören Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin müşterek çalışmalarda şüpheli araç takibe alındı. Avı yasaklanan ve koruma altına alınan yaban keçisini vurmak isteyen iki şüpheli, ekiplerce gözaltına alınırken, avda kullandıkları yivli av tüfeğine de el konuldu.

Şüphelilere, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 3 bin 740 lira idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:08 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Divriği, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Markette Eşekli Protestoya 4 Bin 545 Lira Para Cezası Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor

İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:26:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kaçak Avcılara Suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]