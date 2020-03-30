Sivas'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

SİVAS'ın İmranlı ilçesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. İlçe sakinleri mart ayının bitimine 2 gün kala güne kar yağışıyla uyandı. Beyaz örtüyle birlikte ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde de yağış etkisini gösterdi.