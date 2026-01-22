Sivas\'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan ve kenti etkisi altına alan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu, birçok şehirlerarası yol trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Sivas'ta beklenen yağış, sabah saatlerinde başladı. Kuvvetli yağış ve tipi şeklinde etkili olan kar sonrası ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya, Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat karayolları trafiğe kapandı. Öte yandan Sivas'ın Gürün ilçesinden geçen Kayseri-Malatya karayolu da çift taraflı araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, kapama noktalarında sürücüleri çevredeki akaryakıt istasyonlarına yönlendirdi. Bahse konu karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu. - SİVAS