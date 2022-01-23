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Sivas'ta karla mücadele ekipleri "acil" vakalar için aralıksız çalıştı - Son Dakika

Sivas'ta karla mücadele ekipleri "acil" vakalar için aralıksız çalıştı

23.01.2022 19:30
Sivas'ta karla mücadele ekipleri "acil" vakalar için aralıksız çalıştı

Sivas'ta karla mücadele ekipleri, hasta ve cenaze bulunan bazı köylerde tipi nedeniyle kapanan yolları açtı, acil olaylara müdahale edildi.

Sivas'ta karla mücadele ekipleri, hasta ve cenaze bulunan bazı köylerde tipi nedeniyle kapanan yolları açtı, acil olaylara müdahale edildi.

Gürün ilçesine bağlı Ayvalı köyünde vefat eden 74 yaşındaki Şerife Karataş'ın cenazesinin defin işlemleri için yakınları İlçe Özel İdare Müdürlüğünden yardım talebinde bulundu.

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayan cenaze defin işlemleri, ekiplerin köy yolunu kardan temizlemesinin ardından gerçekleştirildi.

Yıldızeli ilçesine bağlı Yakup köyünde yaşayan 83 yaşındaki Salih Aktaş ise evinde rahatsızlandı.

Tansiyon ve KOAH hastası olan Aktaş'ın yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım talep etti.

Sağlık ekiplerine iş makineleriyle yolu açarak eşlik eden özel idare ekipleri, Aktaş'ın hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Koyulhisar'da nefes darlığı çeken hastaya 3 saatte ulaşıldı

Koyulhisar ilçesi Gümüşlü köyünde nefes darlığı çeken 23 yaşındaki Hasan Erdem de rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım talep etti.

Yoğun tipi nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu İlçe Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.

İş makinesinin açtığı yolda yaklaşık 3 saatte köye ulaşan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesi Karkın Mahallesi'nde 36 yaşındaki Fadik Aydın, aşırı baş ağrısı nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Acil sağlık ekiplerinin İlçe Özel İdare karla mücadele ekiplerinin öncülüğünde ulaştığı Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Suşehri ilçesine bağlı Kavşut köyünde yaşayan 78 yaşındaki İrfan Pala, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım talep etti.

Tipi nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekipleri, bölgeye özel idare ekiplerini çağırdı.

Yolun iş makineleriyle açılmasının ardından sağlık ekipleri köye ulaştı.

Sivas'ta karla mücadele ekipleri acil vakalar için aralıksız çalıştı
Sivas'ta karla mücadele ekipleri acil vakalar için aralıksız çalıştı
Sivas'ta karla mücadele ekipleri acil vakalar için aralıksız çalıştı
Sivas'ta karla mücadele ekipleri acil vakalar için aralıksız çalıştı

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Hisarcık, Cenaze, Sivas, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta karla mücadele ekipleri 'acil' vakalar için aralıksız çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta karla mücadele ekipleri "acil" vakalar için aralıksız çalıştı - Son Dakika
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