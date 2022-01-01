SİVAS'TA 'KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika

SİVAS'ta 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmi, belediyenin organizasyonu ile talepte bulunan vatandaşlar tarafından ücretsiz izlendi.

Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına çekilen 'Kesişme: İyi Ki Varsın Eren' filmi vizyona girdi. Sivas Belediyesi de yeni nesile kahramanlıkları tanıtmak amacıyla bir organizasyon düzenledi. Filmi ücretsiz izlemek isteyenler için başvuru açıldı. Başvuran herkesin ücretsiz izleyebileceği filme şimdiye kadar 5 bin kişi müracaat etti. Pazar akşamına kadar başvuruları devam edecek olan filmin kentteki gösterimi de bugün başladı. Atatürk Caddesi'nde bulunan bir sinema salonundaki ilk seansa vatandaşlarla birlikte Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ak Parti Milletvekili Semiha Ekinci, Ak Parti il Başkanı Hakan Aksu ve Sivas Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Duman katıldı.

Film gösterimi öncesinde açıklamada bulunan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "TRT yapımın 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin ilk gösteriminde hemşehrilerimizle beraberiz. Sivas Belediyesi olarak kahramanlıkları topluma tanıtmak ve farkındalık oluşturmak adına bir organizasyon düzenledik. İnternet üzerinden belediyemize müracaat eden tüm hemşehrilerimiz belirli zamanlarda bu filmi sinema salonlarında ücretsiz izleyecek. Amacımız kahramanlarımızı, kahramanlıklarımızı yeni nesile aktararak farkındalık oluşturmak. Güzel bir filimi, güzel bir organizasyonla tamamlayacağız. Hafta sonu ve hafta içi tüm seanslarda hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz" dedi.

Filmi izlemeye gelenler ise organizasyon nedeniyle belediyeye teşekkür etti.