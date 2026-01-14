Sivas'ta Kombi Donma Riski Artıyor - Son Dakika
Sivas'ta Kombi Donma Riski Artıyor

Sivas'ta Kombi Donma Riski Artıyor
14.01.2026 11:30
Dondurucu soğuklarda kapatılan kombilerde donma riski ciddi masraflara yol açabiliyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Sivas'ta, tasarruf amacıyla kapatılan kombiler donma riskiyle karşı karşıya kalırken, donan kombilerde büyük masraflar ortaya çıkabiliyor. Kış aylarında kombilerin tamamen kapatılmaması gerektiğini söyleyen kombi ustası, donan kombi borularının sıcak su ile değil ılık su yardımıyla açılması gerektiğini söyledi.

Sivas'ta Sibirya soğukları etkisini artırarak devam ediyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 21 derecelere kadar düştüğü kentte, dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuktan korunmaya çalışan vatandaşlar evlerini ısıtmaya çalışırken, aşırı soğuklar nedeniyle kombilerde donma riski de artıyor. Kombilerin içerisinde bulunan don koruma sistemi sayesinde cihazın ve tesisatın donmasının önüne geçilebiliyor. Ancak kombinin tamamen kapatılması durumunda don koruma sistemi devre dışı kalarak donma riski ortaya çıkıyor. Vatandaşlar yakıttan tasarruf için kombileri kapatırken donan kombilerde ciddi hasarlar oluşuyor. Onarım maliyeti 10 ila 15 bin lira arasında değişebildiğini ifade eden kombi ustası Şafak Şimşek, donan kombi borularına sıcak su ile açmanın zarar verebileceğini söyleyerek, "Donan bir kombiyi kendi kendine açılmasını ya da ılık su ile açmaya çalışalım. Direkt sıcak su dökmek borularda ve kombilerde patlamalar olabilir" dedi.

"Düşük derecede kullanmak her zaman daha karlıdır"

Kış aylarında kombilerin tamamen kapatılmaması gerektiğini söyleyen Şafak Şimşek, "Kombilerin donmasının sebebi soğuk havalarda kapalı olmasıdır. Kış aylarında kombinin şalterini indirmememiz gerekiyor. Çünkü kombilerin içerisinde don koruma denilen bir sistem var. Bu sistem sayesinde kombinin donması engelleniyor. Eğer kombi donduysa borulara direkt sıcak su dökülürse, boruları çatlatabilir. Boruların sıcak bir ortamda çözülmesini beklemek lazım. Şu anda tamir ettiğimiz kombi donduğu için bloğunu ve kazanını patlatmıştı. Çok fazla masrafı bulunuyor. Kombi çok soğuk havalarda kısa sürede donabilir. Bu sebepten dolayı kombiyi kış aylarında tamamen kapatmamalıyız. En düşük derece çalıştırmak gerekiyor. Eğer kombi donarsa 10- 15 bin lira civarında bir masraf çıkabilir. Kombiyi açıp kapatmanın yakıta hiçbir faydası yoktur. Kombiyi en düşük derecede kullanmak her zaman daha karlıdır. Donan bir kombiyi kendi kendine açılmasını ya da ılık su ile açmaya çalışalım. Direkt sıcak su dökmek borularda ve kombilerde patlamalar olabilir" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

