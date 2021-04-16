Sivas'ta Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerine ara verilen esnafa belediyeden nakit desteği - Son Dakika

Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye tarafından esnafa sağlanan nakit desteğinin üçüncüsü ramazanda gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara veren esnafa, belediye tarafından ramazan ayı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere 1000 lira nakit desteği sağlanacak.

Genelge kapsamında faaliyetlerine ara verilen kıraathane, pastane, kafe, lokanta, kantin, çay ocağı, internet kafe, hamam, havuz, halı saha ve okul servisi işletmecileri destekten faydalanacak.