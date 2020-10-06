Son dakika haberleri! Kovid-19'u yenen 2 yaşlı hastaneden alkışlarla uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kovid-19'u yenen 2 yaşlı hastaneden alkışlarla uğurlandı

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 3 yaşlı, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 3 yaşlı, hastaneden alkışlarla taburcu edildi. Suşehri'nde yaşayan Ruhi Uğurlu (67), nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezine (ÇAGEM) başvurdu. Yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alınan Uğurlu, 18 günlük tedavi sonucu iyileşti. Kovid-19'u yenerek taburcu edilen Uğurlu, hastaneden alkışlarla uğurlandı. Tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden ve helallik isteyen Uğurlu, 14 gün de evinde karantinada geçirecek. 87 yaşındaki çift Kovid-19'u yendi Sivas'ta yaşayan 87 yaşındaki Osman ve Teyfide Karaahmetoğlu çifti de iştahsızlık, nefes darlığı ve bilinç bulanıklığı şikayetleriyle ÇAGEM'e başvurdu. Yaşlı çift, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. Uzun tedavi süreçlerinin ardından sağlıklarına kavuşan Karaahmetoğlu çifti bugün alkışlarla taburcu edildi. Karaahmetoğlu çifti 14 günlük karantina sürecini evlerinde geçirecek.

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