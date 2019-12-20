Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması - Son Dakika

Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

6 saat önce

Sivas'ta Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Liseler ve Ortaokullar Arası Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, System.String[]

Sivas'ta Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Liseler ve Ortaokullar Arası Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, "İmam Hatip Liselerinin ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin mesleki yeteneklerini geliştirmek ve sorumluluk duygularını artırmak için her yıl bu yarışmalar yapılmaktadır. İl birincileri 14 Mart 2020'de Samsun'da yapılacak yarışmada ilimizi temsil edecektir. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Liseler arası yarışmada, Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Emir Duman birinci, Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ömer Yusuf Topçu ikinci, Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Umut İlter üçüncü oldu.

Ortaokullar arası yarışmada ise Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ahmet Said Uzun birinciliği, Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu'ndan Abdullah Burhan Eyce ikinciliği, 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu'ndan Emin Karadağ üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren öğrenciler altınla ödüllendirildi.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:58 Kaynak: AA
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