Sivas'ta otobüslerle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta otobüslerle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

29.06.2022 12:20
Sivas'ta otobüslerle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

V.K. (50) yönetimindeki 25 LA 208 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Suşehri ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra, aynı yöndeki A.B. idaresindeki 34 FEV 822 plakalı ve Ö.K'nin kullandığı 76 AAP 212 plakalı yolcu otobüsleriyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan H.K. (39), H.Z.K. (19), N.A. (20) ve A.K. (11) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta otobüslerle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta otobüslerle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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