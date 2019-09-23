Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 5 yaralı (2)
1 saat önce
ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTIİki kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralılardan Yusuf Kenan Umuç (7) kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:14 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI
İki kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralılardan Yusuf Kenan Umuç (7) kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan aynı aileden Fatih Umuç(23), Yavuz Selim Umuç(9) ve Aysun Umuç(32) ile Hicran Dalga(32) ve Sibel Erva Dalga'nın(3) tedavileri ise sürüyor.
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