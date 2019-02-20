Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Sivas'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Kürşat Muhammed Kumlu (19) idaresindeki 06 LPR 44 plakalı otomobil, Ahmet Turan Gazi Mahallesi 80. Yıl Bulvarı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücüyle yanında bulunan Göksel Akbaba (19) ve Sefa Koçak (19) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Sefa Koçak, Numune Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:16 Kaynak: AA

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