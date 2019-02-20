Sivas'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Sivas
'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Kürşat Muhammed Kumlu
(19) idaresindeki 06 LPR 44 plakalı otomobil, Ahmet Turan Gazi
Mahallesi 80. Yıl Bulvarı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücüyle yanında bulunan Göksel Akbaba (19) ve Sefa Koçak
(19) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi
ile Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Sefa Koçak, Numune Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:16 Kaynak: AA
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