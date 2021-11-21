Sivas'ta park halindeki araca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

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