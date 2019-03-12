Sivas'ta Park Halindeki Aracın Üstüne Beton Düştü
7 dakika önce
Sivas'ta, park halindeyken üzerine beton parçası düşen otomobilde hasar oluştu.
Sivas'ta, park halindeyken üzerine beton parçası düşen otomobilde hasar oluştu.
Mehmetpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde, 6 katlı apartmanın en üst katından kopan beton parçası, park halinde olan Çetin Çakmak'a ait 58 AAF 382 plakalı otomobilin üzerine düştü. Beton parçası otomobilde hasara neden oldu.
Öte yandan, beton bloğun düştüğü sırada kaldırımdan geçen ve panik atak hastası olan ve rahatsızlanan Altun Kaşkaya (62), ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:40 Kaynak: AA
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