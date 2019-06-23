Son Dakika Haberleri: Sivas'ta sis
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Sivas'ta sis

44 dakika önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Sivas- Erzincan kara yolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerlerdi.
İlçeye yaklaşık 2 kilometre mesafeden geçmekte olan Kızılırmak çevresinde ise sisle birlikte güzel görüntüler oluştu.
Birçok kuş türünü barındıran Hafik Gölü de sisin etkisiyle doğal güzelliklere sahne oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Sivas'ta sis
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:00 Kaynak: AA
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