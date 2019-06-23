Sivas'ta sis
44 dakika önce
Sivas'ın Hafik ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:00 Kaynak: AA
'ın Hafik
ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Sivas- Erzincan
kara yolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerlerdi.
İlçeye yaklaşık 2 kilometre mesafeden geçmekte olan Kızılırmak
çevresinde ise sisle birlikte güzel görüntüler oluştu.
Birçok kuş türünü barındıran Hafik Gölü de sisin etkisiyle doğal güzelliklere sahne oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
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