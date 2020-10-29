Sivas'ta tarım ve hayvancılık sektörünün lokomotifi olacak SİVTAŞ gün sayıyor - Son Dakika

Sivas'ta tarım ve hayvancılık sektörünün lokomotifi olacak SİVTAŞ gün sayıyor

29.10.2020 22:25
Sivas'ta tarım ve hayvancılık sektörünün lokomotifi olacak SİVTAŞ gün sayıyor, System.String[]

Sivas çiftçisinin gelirini artırmak, sektörde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve topyekun kırsal kalkınma sağlamak amacıyla Sivas Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesinin ortaklığında kurulan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'ne...

Sivas çiftçisinin gelirini artırmak, sektörde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak ve topyekun kırsal kalkınma sağlamak amacıyla Sivas Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesinin ortaklığında kurulan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'ne (SİVTAŞ) ait yem ve süt işleme tesisinin inşaat çalışması tamamlandı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan fabrika, kentte tarım ve hayvancılık sektörünün lokomotifi olacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, beraberinde Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, SİVTAŞ Genel Müdürü Hakan Bozbıyık ile tesislerin yer aldığı alanda incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Ayhan, tesisin yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Sivas'ta 2020'yi "üretim ve istihdam yılı" ilan ettiklerini belirten Ayhan, "Bir yıl önce tam da bugün temelini attığımız tesisimiz, Sivas'a hayırlı olsun. 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 bin kişi çalışırken salgına rağmen bu sayı 9 bine ulaştı. Gelişen ve büyüyen sanayi bölgemize SİVTAŞ da ayrı bir değer katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tesisin Sivas'a ve çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Ayhan, şunları kaydetti:

"Birçok yatırımcıya yer tahsisi yaptık. Cumhuriyet'in 100. yılına doğru '100 üretim ve istihdam kapısı' hedefi doğrultusunda şehrimiz daha çok üreten, daha çok istihdam yapan bir il olacak. SİVTAŞ gibi önemli tesislerimiz özel sektörün önünü açacak, altyapısına katkı sağlayacak. SİVTAŞ, tarım sektörünün lokomotifi haline gelecek, çiftçimize cesaret verecek ve güvenli limanları olacak."

Ticaret, İnşaat, Tarım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta tarım ve hayvancılık sektörünün lokomotifi olacak SİVTAŞ gün sayıyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji 9 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Almanya'da otomobil kalabalığa daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler belli oldu Seçimlere günler kala ABD, kıtalararası balistik füze testi yaptı "Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici
Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı         
22:01
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde         
21:33
Kulüplerin sosyal medyadan yaptığı İstiklal Marşı paylaşımları büyük beğeni topladı Kulüplerin sosyal medyadan yaptığı İstiklal Marşı paylaşımları büyük beğeni topladı         
21:31
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı         
20:50
Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim         
20:27
İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu         
20:19
Ülkede infial yaratan olay! Küçük kız, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü Ülkede infial yaratan olay! Küçük kız, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü         
19:35
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi         
19:00
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:45
14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti 14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti         
13:18
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 22:34:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta tarım ve hayvancılık sektörünün lokomotifi olacak SİVTAŞ gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei