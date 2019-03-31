Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Toplam 17 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde AK Parti...

Sivas'ta Toplam 17 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde AK Parti...

1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Sivas'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Akıncılar - Hasan Şen - AK PartiAltınyayla - Sinan Akbulut - AK PartiSuşehri - Fazlı Yüksel - AK Parti.

Sivas'ta Toplam 17 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde AK Parti..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Sivas'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Akıncılar - Hasan Şen - AK Parti

Altınyayla - Sinan Akbulut - AK Parti

Suşehri - Fazlı Yüksel - AK Parti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:44 Kaynak: AA

Hasan Şen, Akıncılar, AK Parti, Sivas, Güncel
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