Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas- Kayseri yolu Güllüce köyü mevkisinde meydana geldi. D.G. idaresindeki 34 SY 7490 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerle çarparak durabildi. Çarpışma sonrası otomobil sürücüsü D.G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
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