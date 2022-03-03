Kamyonetin motoruna giren kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Kamyonetin motoruna giren kedi kurtarıldı

03.03.2022 21:02

SİVAS'ta, kontrol için veterinere götürülen 'Cek' isimli kedi, kliniğe girerken konulduğu kutudan kaçarak bir kamyonetin motoruna girdi.

SİVAS'ta, kontrol için veterinere götürülen 'Cek' isimli kedi, kliniğe girerken konulduğu kutudan kaçarak bir kamyonetin motoruna girdi. Kedi, kısa süren çalışmanın ardından motordan çıkarıldı.

Küçükminare Mahallesi'nde yaşayan Orhan Karabey, 2 gün önce ağzından ameliyat ettirdiği 'Cek' isimli kedisini veteriner kliniğine kontrole götürdü. Kliniğin kapısındayken taşındığı kutudan kaçan kedi, Dikilitaş Caddesi'nde park halinde bulunan bir kamyonetin motor kısmına girip, sıkıştı. Kedisini bulunduğu yerden çıkaramayan ve araç sahibine ulaşamayan Karabey, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polislerin telefonla ulaştığı kamyonet sahibinin gelerek aracın kaputunu açması sonucu Karabey, kediyi sıkıştığı yerden kurtararak veterinere götürdü.


Kamyonetin motoruna giren kedi kurtarıldı
Kamyonetin motoruna giren kedi kurtarıldı
Kamyonetin motoruna giren kedi kurtarıldı
Kamyonetin motoruna giren kedi kurtarıldı
Kamyonetin motoruna giren kedi kurtarıldı
Kamyonetin motoruna giren kedi kurtarıldı
Kamyonetin motoruna giren kedi kurtarıldı
Kamyonetin motoruna giren kedi kurtarıldı
Kamyonetin motoruna giren kedi kurtarıldı
YORUMLAR
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Dikilitaş, Veteriner, Sivas, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonetin motoruna giren kedi kurtarıldı - Son Dakika


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