Öte yandan, Kürklü'ye ait 15 küçükbaş hayvan yıldırım isabet etmesi sonucu telef olmuş halde bulundu.

Cenaze, otopsi için Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede Kürklü'nün yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışmasında, köye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Ömer Kürklü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Başören köyünde yaşayan 58 yaşındaki Ömer Kürklü, hayvanlarını otlatmak için araziye gitti.

Sivas 'ın Gürün ilçesinde yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti, 15 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta yıldırım isabet eden kişi öldü - Son Dakika

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