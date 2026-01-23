Sivas'ta Yüzyılın Konut Projesi Kura Çekimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Sivas'ta Yüzyılın Konut Projesi Kura Çekimi Gerçekleştirildi

23.01.2026 17:18
Sivas'ta inşa edilecek 3 bin 904 konutun hak sahipleri, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk, Türkiye genelinde yürütülen konut projelerinin önemine vurgu yaparken, 39 bin 328 vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirtti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise projeye olan ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sivas'ta inşa edilecek 3 bin 904 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk, törende yaptığı konuşmada, TOKİ olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması ve şehirlerin yenilenmesi noktasında yoğun gayret sarf ettiklerini dile getiren Baştürk, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koordinasyonunda ülkemizin dört bir yanında yüzbinlerce projeyi hayata geçirdik. Milletimize yakışır kalıcı eserler ürettik." dedi.

Baştürk, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında 11 ilde 455 bin konutun yapımını gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Birçok şehirde tarihin en kapsamlı kentsel dönüşümün projelerini başlatıp şehrin merkezlerinde vatandaşların nefes alabileceği yüzlerce millet bahçesini hizmetinize sunduklarını vurgulayan Baştürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 500 bin konut kampanyasıyla Sivas'a yeni konutlar inşa edeceklerini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ise bugün itibarıyla Türkiye'de TOKİ tarafından yapılan sosyal konut sayısının 1 milyon 750 bine ulaştığını söyledi.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sivas'a da yeni konutlar ve sosyal donatı alanları kazandırılacağını ifade eden Kayapınar, "Geniş bir coğrafyaya sahip olan Sivas'ta, merkez ve ilçeleri itibarıyla bu konutlara sahip olmak ve çekilişlere katılabilmek için 39 bin 328 vatandaşımız başvuruda bulunmuştur. Burada noter ve vatandaşlarımız huzurunda yapılacak kura çekimiyle 3 bin 904 ailemiz kurayla belirlenecektir." diye konuştu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de bugün yalnızca bir kura çekimi gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda umutları, hayalleri ve geleceği hep birlikte şekillendirdiklerini belirtti.

Kurası çekilecek proje kapsamında, Sivas'ı kapsayan toplam 3 bin 904 sosyal konutun planlandığını dile getiren Şimşek, "Bu konutların 2 bin 500'ü il merkezimizde hayata geçirilmektedir. Bu projeye il genelinde toplam 33 bin 844 müracaat alınmış olması da vatandaşlarımızın projeye duyduğu ilginin açık bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kaynak: AA

Muhsin Yazıcıoğlu, Yerel Haberler, Yılmaz Şimşek, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Sivas, Son Dakika

