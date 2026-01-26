Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası

Sivas\'ta Zincirleme Trafik Kazası
26.01.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta meydana gelen zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta kamyon, otomobil, tır ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarda meydana geldi. S.K. (47) yönetimindeki 60 ABB 703 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan A.A. (44) idaresindeki 27 BCC 038 plakalı otomobil, devrilen kamyona çarptı. Kazanın ardından Y.A. (35) yönetimindeki 44 AIE 697 plakalı tır da devrilen kamyon ve otomobile çarparak kazaya karıştı. Arkadan gelen İ.Ç. (58) idaresindeki 60 SE 567 plakalı yolcu otobüsü ise otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücüler S.K., A.A. ve Y.A. ile kamyonda bulunan Ç.K. (15), otomobilde bulunan A.A. (9), E.H. (42), T.S. (12) ve H.S. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

10:36
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 11:06:59. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.