Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor - Son Dakika

Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor

08.10.2020 09:02
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor, System.String[]

SİVAS merkeze bağlı Üçtepe köyünde 100 dönüm arazide at çiftliği bulunan Atilla Özkan (46) tarafından şampiyon adayı İngiliz taylar yetiştiriliyor.

SİVAS merkeze bağlı Üçtepe köyünde 100 dönüm arazide at çiftliği bulunan Atilla Özkan (46) tarafından şampiyon adayı İngiliz taylar yetiştiriliyor. Doğal şartlarda yetiştirilen taylara özenle bakılıyor.

İl merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Üçtepe köyünde Atilla Özkan, askerden geldikten sonra, Osmanlı döneminde de Sivas'ta yetiştirilmesinden esinlenerek 2007 yılında aldığı kısrakla at yetiştirmeye başladı. Yetiştirmeye başladığı kısrağı Bursa'nın Karacabey ilçesine gönderen Özkan, atının yarışmalarda dereceler almasıyla Sivas'taki köyüne at çiftliği kurmaya karar verdi. Köydeki 100 dönüm arazisini at çiftliğine dönüştürdü. Özkan'ın çiftliğinde yetiştirdiği atlardan 'Divine Heart' 2013 yılında Gazi Koşusu'nu kazandı. Sivas'ın doğal şartlarında ve ikliminde yetiştirilen şampiyon adayı taylara özenle bakılırken, bakımları titizlikle yapılıyor. Yeni yetişen şampiyon adayı tayların beslenmelerine de dikkat ediliyor. Özkan, günün büyük bir bölümünü etrafı çeviri çayırlarda geçiren taylarla yakından ilgileniyor.

'SİVAS'IN İKLİMİ AT YETİŞTİRMEYE UYGUN'Askerdeyken at yetiştirmeye karar verdiğini belirten Atilla Özkan, "Sivil hayata dönünce at yetiştirmeyi düşündüm. Daha sonra Sultaniye isimli bir kısrak aldım. Bu işe onunla başladım. İlk tayla Gazi koşusunu kazandım. O da kendi yetiştirdiğimiz ilk tayımızdı. Bu işe öyle iyi bir şekilde başlayınca bu iş bizi içine çekti. Belki başarısız olsak vazgeçebilirdik. Eskiden Osmanlı devleti Uzunyayla'da at yetiştirmiş. Sivas'ın iklimi at yetiştirmeye uygun. Burada rakım yüksek olduğu için atların ciğerleri daha çabuk gelişiyor. Atta en önemli şey ciğerdir. Ayrıca sağlıklı ve sağlam olmasıdır. İngiliz atlarına soğuk iklim yarıyor. Biz beslenmelerine dikkat ediyoruz. Yulaf veriyoruz. Takviye besinler veriyoruz. Bunların beslenmeleri diğer normal atlar gibi değildir. Sahaya gideceği vakte kadar çok sağlıklı yetişmeleri lazım. Her şeyin dört dörtlük olması lazım. Her şeyin sağlıklı olması lazım, bir şeyi eksik olursa başarılı olamıyor" dedi.

2013 yılında Gazi koşusunu kazanan Divine Heart'ın da yetiştirici olan Özkan, "Divine Heart'ın yetiştiricisi de benim ama onu Bursa Karacabey'de yetiştirdik. Buradan Karacabey'e gönderdik. Orada o başarılı olduktan sonra biz atlarımızı burada yetiştirmeye başladık. Burada da yetiştirdiğimiz atlar var, onlar da bu sene koşmaya başlayacaklar" diye konuştu.


Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor

Karacabey, Şampiyon, Üçtepe, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu Dünyanın farklı yerlerinden sağlık uzmanları: Gençler ve sağlıklı kişiler normal yaşamına dönmeli Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti         
08:16
Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı         
07:33
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor         
05:36
Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı         
00:18
Didem Arslan Yılmaz'ın programında cinayeti itiraf eden şahıs, canlı yayında gözaltına alındı Didem Arslan Yılmaz'ın programında cinayeti itiraf eden şahıs, canlı yayında gözaltına alındı         
23:10
Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim         
20:27
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı         
15:00
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 09:17:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei