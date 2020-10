Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor - Son Dakika

SİVAS merkeze bağlı Üçtepe köyünde 100 dönüm arazide at çiftliği bulunan Atilla Özkan (46) tarafından şampiyon adayı İngiliz taylar yetiştiriliyor. Doğal şartlarda yetiştirilen taylara özenle bakılıyor.

İl merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Üçtepe köyünde Atilla Özkan, askerden geldikten sonra, Osmanlı döneminde de Sivas'ta yetiştirilmesinden esinlenerek 2007 yılında aldığı kısrakla at yetiştirmeye başladı. Yetiştirmeye başladığı kısrağı Bursa'nın Karacabey ilçesine gönderen Özkan, atının yarışmalarda dereceler almasıyla Sivas'taki köyüne at çiftliği kurmaya karar verdi. Köydeki 100 dönüm arazisini at çiftliğine dönüştürdü. Özkan'ın çiftliğinde yetiştirdiği atlardan 'Divine Heart' 2013 yılında Gazi Koşusu'nu kazandı. Sivas'ın doğal şartlarında ve ikliminde yetiştirilen şampiyon adayı taylara özenle bakılırken, bakımları titizlikle yapılıyor. Yeni yetişen şampiyon adayı tayların beslenmelerine de dikkat ediliyor. Özkan, günün büyük bir bölümünü etrafı çeviri çayırlarda geçiren taylarla yakından ilgileniyor.

'SİVAS'IN İKLİMİ AT YETİŞTİRMEYE UYGUN'Askerdeyken at yetiştirmeye karar verdiğini belirten Atilla Özkan, "Sivil hayata dönünce at yetiştirmeyi düşündüm. Daha sonra Sultaniye isimli bir kısrak aldım. Bu işe onunla başladım. İlk tayla Gazi koşusunu kazandım. O da kendi yetiştirdiğimiz ilk tayımızdı. Bu işe öyle iyi bir şekilde başlayınca bu iş bizi içine çekti. Belki başarısız olsak vazgeçebilirdik. Eskiden Osmanlı devleti Uzunyayla'da at yetiştirmiş. Sivas'ın iklimi at yetiştirmeye uygun. Burada rakım yüksek olduğu için atların ciğerleri daha çabuk gelişiyor. Atta en önemli şey ciğerdir. Ayrıca sağlıklı ve sağlam olmasıdır. İngiliz atlarına soğuk iklim yarıyor. Biz beslenmelerine dikkat ediyoruz. Yulaf veriyoruz. Takviye besinler veriyoruz. Bunların beslenmeleri diğer normal atlar gibi değildir. Sahaya gideceği vakte kadar çok sağlıklı yetişmeleri lazım. Her şeyin dört dörtlük olması lazım. Her şeyin sağlıklı olması lazım, bir şeyi eksik olursa başarılı olamıyor" dedi.

2013 yılında Gazi koşusunu kazanan Divine Heart'ın da yetiştirici olan Özkan, "Divine Heart'ın yetiştiricisi de benim ama onu Bursa Karacabey'de yetiştirdik. Buradan Karacabey'e gönderdik. Orada o başarılı olduktan sonra biz atlarımızı burada yetiştirmeye başladık. Burada da yetiştirdiğimiz atlar var, onlar da bu sene koşmaya başlayacaklar" diye konuştu.