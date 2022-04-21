Sivas'taki "ayakkabı" görünümlü Ulaş Gölü'nde su seviyesi yükseldi - Son Dakika

Sivas'taki uydu fotoğraflarında ayakkabıya benzetilen Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescilli Ulaş Gölü'nde, karların erimesi ve ilkbahar yağışlarıyla su seviyesi arttı.

İl merkezine 38 kilometre uzaklıkta yer alan ve 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen gölde geçen yıl kuraklık nedeniyle azalan su seviyesi, yağışların ve karın erimesiyle yeniden yükseldi.

Eski güzelliğine kavuşan gölün su seviyesinin artmasıyla ayakkabı görünümü daha da belirginleşti.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, yaz aylarında su seviyesi düşen göle belediye ve Devlet Su İşlerinin imkanlarıyla yıllar önce Tecer Irmağı'ndan yapılan 10 kilometre uzunluğundaki kanalla zaman zaman su takviyesi yapıldığını hatırlattı.

İlçede geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle gölde su seviyesinin düştüğünü ve balık ölümleri yaşandığını anımsatan İlbey, taşıma suyla gölün kurumasının önüne geçtiklerini anlatarak, "Bu yıl da yağış bol oldu. İnşallah gölümüz bu yıl daha iyi olacak. Böyle devam ederse 15 gün sonra gölümüzden su tahliye etmeye başlarız." dedi.

Turan İlbey, kışın soğuk geçtiği dönemlerde yazın bereketli olduğunu, bu nedenle bu yıl geçen yıl gibi kuraklık sıkıntısı yaşamayacaklarını düşündüğünü belirtti.

Gölün "ayakkabı" görünümüyle ilgi gördüğünü dile getiren İlbey, "Bu yıl çalışmalarımızı göl çevresinde yoğunlaştıracağız. Gölü turizm cenneti haline getireceğiz. Ziyarete gelen vatandaşlarımızın rahat etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gölümüz tabiat harikası, buranın ayakkabıya benzemesi vatandaşın çok ilgilisini çekti. Gölümüzdeki su seviyesi 1 metre yükseldi. Daha da yükselir." ifadelerini kullandı.

İlbey, Ulaş Gölü"nün birçok kuş türüne de ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi.

"Burası daha önce bataklıktı, şimdi kuş cenneti oldu"

Hürriyet Mahallesi muhtarı Vahap Seyhan ise "Burası daha önce bataklıktı, şimdi kuş cenneti oldu. Hafta sonu çeşitli bölgelerden birçok ziyaretçi geliyor. Hava şartlarından ve küresel ısınmadan dolayı zaman zaman su seviyesi düşüyordu. Bu yıl karların erimesiyle su seviyesi yükseldi. Göldeki balık ölümleri durdu." diye konuştu.

Uydudan bakıldığı zaman gölün ayakkabıya benzediğine dikkati çeken Seyhan, bunun da göle ayrıcalık kattığını söyledi.