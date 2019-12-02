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Sivas'tan kısa kısa

6 saat önce

Malatya'nın Arapgir ilçesi Kaymakam Vekili Mustafa Dilekli, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evi ziyaret etti.

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Malatya'nın Arapgir ilçesi Kaymakam Vekili Mustafa Dilekli, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evi ziyaret etti.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve İl Genel Meclisi Üyesi Orhan Tamer, müzeye dönüştürme çalışmaları devam eden evdeki restorasyon çalışmaları hakkında Dilekli'ye bilgi verdi.

Dilekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi ve ortamı görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Dilekli, "Allah, inşallah onun bıraktığı mirası, her alanda bürokrasiden siyasete bütün memleket evlatlarına devam ettirmeyi nasip eder. Onun açtığı yolda ilerlemek cümlemize nasip olur diye temennilerimi iletiyorum." dedi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ise ilçeei ve Yazıcıoğlu'nun evine ziyarette bulunan Dilekli'ye teşekkür etti.

Polat, güven tazeledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Zara İlçe Başkanlığına Mustafa Polat yeniden seçildi.

BBP Zara İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi Zara Millet Konağı'nda yapıldı.

Kongrede konuşan BBP İl Başkanı Uğur Bulut, BBP'nin yeni üye katılımlarıyla büyümeye devam ettiğini söyledi.

Bulut, partiye katılan üyelere rozet taktı.

Kongrede Mustafa Polat yeniden BBP Zara İlçe Başkanı seçildi.

Kongreye, İl Genel Meclis Üyesi Ömer Yağın, Sivas Belediye Meclis Üyesi Yüksel Yiğit, Zara belediye meclis üyeleri Salih Uludağ, Ahmet Erzurumluoğlu, BBP il yönetimi, MHP Zara İlçe Başkanı Erdem Yiğit, Yeniden Refah Partisi Zara İlçe Başkanı Ebulvefa Ay, BBP İmranlı İlçe Başkanı Atilla Çiçek ile delegeler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:04 Kaynak: AA
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