Sivas'tan kısa kısa

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tercüme Kulübü tarafından "Etkili İletişim Becerileri" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, konuşmacı olarak öğretim görevlisi Sema Biçer katıldı.

Etkili iletişim becerileri konusunda anı yaşamayı ve anı yakalamayı engelleyen iki unsur olduğunu vurgulayan Biçer, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi geçmişe ait pişmanlıklarımız. İkincisi, geleceğe ilişkin endişelerimiz. İşte bu iki tane hırsız bizim anda olmamızı işin özüne bakarsak yaşamımızı elimizden alıyor. Bedenimizin olduğu yere zihnimizi, gönlümüzü, ruhumuzu, her şeyimizi getirebiliyorsak ancak o anda olabiliyoruz. Onun dışındaki hiçbir zaman bizim anda olmamızı sağlamıyor.

Ne tür olursa olsun iletişimin temelini insan insana bir ilişki oluşturur. Eğer iletişim halinde olduğunuz kişilerle özünde insan insana bir ilişki oluşturamazsak üzerinde koymak biraz daha zaman alır."

Ulaş'ta 10 bin metrekare parke taşı döşendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri 10 bin metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladığı 8 ay içerisinde ilçe halkının yaşam standartlarını artırmayı ve sokakların daha modern üst yapıya sahip olması için çalıştığını söyledi.

Bu kapsamda mahallelere 10 bin metrekare parke taşı döşediklerini dile getiren İlbey, " Atatürk Caddesi'nde 1 kilometrelik sıcak asfalt çalışmamızı tamamladık. Ayrıca ilçemize 15 kilometre mesafedeki Yenikarahisar Mahallesi'nin 6 kilometrelik bölümüne asfalt yama yaptık." dedi.

Ulaş Belediyesi akaryakıt istasyonunu yeniden hizmete açtıklarını da anımsatan İlbey, ilçe halkına daha iyi hizmet edebilmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.