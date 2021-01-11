Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu'ndan AA'ya ziyaret - Son Dakika

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu'ndan AA'ya ziyaret

11.01.2021 17:13
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu'ndan AA'ya ziyaret, System.String[]

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Hastaoğlu, ziyarette, basın mensuplarının mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştığını belirtti.

Basının demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayan Hastaoğlu, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

AA Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek de ziyaret dolayısıyla Hastaoğlu'na teşekkür etti.

Gazeteciler Günü, Ticaret, Sivas, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu'ndan AA'ya ziyaret - Son Dakika


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