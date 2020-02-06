Sivas tokatlı şehidin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle sivas'a getirildi - Son Dakika

Tokatlı şehidin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildi

VAN'daki çığ felaketinde şehit düşen Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi Tokat'taki hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan 2'inci çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi memleketi Tokat'taki hava muhalefeti nedeniyle askeri uçakla Sivas'a getirildi. Cenazeyi Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve il protokolü üyeleri karşıladı. Askeri uçaktan indirilen şehit Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi Sivas Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak karayolu ile memleketi Tokat'a gönderildi. Şehidin cenazesi ikindi namazına müteakiben Almus ilçesi Çevreli beldesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.