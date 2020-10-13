Sivas Valisi Ayhan'dan yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Sivas Valisi Ayhan'dan yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere ziyaret

13.10.2020 16:49
Sivas Valisi Ayhan'dan yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere ziyaret, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçmesi kapsamında yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçmesi kapsamında yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile yüz yüze eğitimin ikinci gününde, Fatih İlkokulu, Mehmet Akif İnan Ortaokulu ve İMKB Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerin günler sonra başlayan okul heyecanına ortak olan Ayhan, sınıfları gezerek, öğrencilere kitap hediye etti.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden Ayhan, yeni eğitim-öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Okullarda her türlü tedbirin alındığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Eğitim camiamızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu zor süreçte en büyük isteği de salgın sürecinin normalleşmesi ve bir an önce okulların açılması yönündeydi. Devletimizin aldığı kararlar ve vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet dikkate alındığında salgın sürecini ülkemiz başarıyla sürdürmektedir. Salgının seyrinin düşüşe geçmesi hem normalleşme döneminin başlamasına hem de okullarımızın yeniden açılmasına imkan tanıdı. Bu kapsamda, eğitime kaldığımız yerden devam edeceğiz ve inanıyorum ki başarılı olacağız. Eğitim, bu ülkenin en önemli yapı taşıdır. Sizler bu ülkenin yarını, geleceği olacaksınız. Okulunu ve öğretmenini özleyen sevgili öğrencilerimiz, ülkemizin de içinde bulunduğu bu salgını aldığımız ve uyguladığımız tedbirler ile hep beraber yeneceğiz."

Öğrencilerden salgın tedbirlerine uymalarını isteyen Ayhan, "Okullarımızda her türlü tedbiri aldık, Sivas merkez ve 16 ilçemizde 115 bin öğrencimiz var. Sivas'ta salgın döneminde el birliği ile başarılı süreç yönettiğimizi ifade etmek istiyorum. Her bir vatandaşımız sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizliğe önem vererek, bu zor sürecin başarılı olabilmesine katkı sağlıyor. Vatandaşlarımızın hassasiyetini yaptığımız denetimlerde görme imkanı bulduk. Bu noktada Sivas halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Lisesi, Salih Ayhan, Atama, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Valisi Ayhan'dan yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere ziyaret - Son Dakika

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