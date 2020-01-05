Sivas yolu kapalı köydeki kanser hastası için seferber oldular - Son Dakika
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Sivas yolu kapalı köydeki kanser hastası için seferber oldular

6 saat önce

Yolu kapalı köydeki kanser hastası için seferber oldularSİVAS Divriği'de, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kanser hastası Seyit Gazi Öztürk için İlçe Özel İdaresi ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Yolu kapalı köydeki kanser hastası için seferber oldular

SİVAS Divriği'de, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kanser hastası Seyit Gazi Öztürk için İlçe Özel İdaresi ve sağlık ekipleri seferber oldu. Ekiplerin çalışmasıyla yol açılırken, Öztürk hastaneye ulaştırıldı.

Divriği'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İkizbaşak köyünün yolu ulaşıma kapandı. İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki köyde rahatsızlanan kanser hastası Seyit Gazi Öztürk'ün yakınları, sağlık ekiplerini arayarak, acil yardım istedi. Köye ulaşmakta güçlük çeken sağlık görevlileri, İlçe Özel İdaresi'ne bağlı olarak çalışan karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Bölgedeki kapalı yerleşim yerlerinin yollarını açmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, İkizbaşak köyüne öncelik verdi. İş makineleriyle yapılan çalışma sonucu yol açılırken, sağlık ekiplerinin köye ulaşması sağlandı. İlk müdahalesi köyde yapılan Seyit Gazi Öztürk, daha sonra ambulansla Divriği'ye götürüldü. Sağlık ekiplerine, Divriği Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri öncülük etti. Divriği Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Öztürk'ün tedavisine başlandı.

Sivas yolu kapalı köydeki kanser hastası için seferber oldular

Gazi Öztürk, Divriği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:46 Kaynak: DHA
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