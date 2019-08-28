Sivaslı'da uyuşturucu operasyonu

Sivaslı ilçesinde jandarma ekipleri 180 gram esrar, 80 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Bir ihbarı değerlendiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivaslı'ya bağlı Selçikler beldesinde 2 evde arama yaptı.
Aramalarda 180 gram kubar esrar, 80 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ele geçirilen Hint kenevirleri Sivaslı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yakılarak imha edildi.