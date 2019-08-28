Son Dakika Haberleri: Sivaslı'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Sivaslı'da uyuşturucu operasyonu

29 dakika önce

Sivaslı ilçesinde jandarma ekipleri 180 gram esrar, 80 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Sivaslı'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Sivaslı ilçesinde jandarma ekipleri 180 gram esrar, 80 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Bir ihbarı değerlendiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivaslı'ya bağlı Selçikler beldesinde 2 evde arama yaptı.

Aramalarda 180 gram kubar esrar, 80 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen Hint kenevirleri Sivaslı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yakılarak imha edildi.

Jandarma, Sivaslı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Kıran-2 Ortak Operasyonu" başladı
Son dakika! Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddia edildi 1 ayda 14 evi soyan çeteyi, evde bıraktıkları ayak izleri ele verdi Son dakika! RIA duyurdu: Türk ve Rus yetkililer Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatını görüşüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:05:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivaslı'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]