Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Bu arada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelliler antrenman öncesinde kırmızı-beyazlı futbolcular ile bir araya geldi.

Bir süre antrenmanı izleyen konuklar, Çalımbay ve futbolcularla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sivasspor, karşılaşma için bugün havayolu ile Alanya'ya gidecek.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak.