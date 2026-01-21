Sivasspor Amed Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Sivasspor Amed Maçına Hazırlanıyor

21.01.2026 17:21
Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı için antrenmanlara başladı. Türk bayrağına destek.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekibin, antrenmanı çift kale oyunla tamamladığı kaydedildi.

Antrenman öncesi futbolcuların, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki göstermek amacıyla Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdikleri belirtildi.

Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

