Sivasspor, Bandırmaspor'u Yenerek Devre Arasına Girmek İstiyor
Sivasspor, Bandırmaspor'u Yenerek Devre Arasına Girmek İstiyor

Sivasspor, Bandırmaspor\'u Yenerek Devre Arasına Girmek İstiyor
24.12.2025 15:38
Teknik direktör Altıparmak, Bandırmaspor maçını kazanarak devreyi 3 puanla kapatmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Bandırmaspor karşılaşmasını kazanarak devre arasına 3 puanla girmek istediklerini söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanından bir puanla dönmenin güzel olduğunu ifade etti.

Söz konusu müsabakanın geride kaldığını belirten Altıparmak, "Önümüzde şimdi Bandırmaspor karşılaşması var. Bu maçı kazanıp ilk yarıyı 3 puanla bitirmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Kazanarak devre arasına 3 puanla girmek istiyoruz." diye konuştu.

İkinci yarının daha zor geçeceğini vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Mevcut kadromuzla ilk yarıyı bitirmek zorundayız. Bütün oyuncularım da elinden gelenin en iyisini yapıyor. Çoğu takım bizim kadar pozisyona girmiyor ama maç kazanıyorlar. Öne geçtiğimiz maçlarda bir türlü skoru koruyamıyoruz. İkinci yarı açıkçası transfer yapmamız lazım. Yönetimimizle bunları konuştuk ama şu anda ilk yarıyı bu oyuncularımızla bitirmek istiyoruz. Zaten şu anda transfer çalışmalarıyla ilgili gerekli görüşmeleri yapıyoruz. İlk yarı bittikten sonra yönetim kurulumuz ile oturacağız, ilk yarıda neler yapılmış, neler olmuş, oyuncuların performansını, gidecek-kalacak oyuncuların durumuyla ilgili bir rapor sunacağız. Sonrasında ise transfer çalışmalarına başlayacağız. Muhakkak transfer yapmamız gerekiyor. Yönetimimizle bir görüşme yaptık. İnşallah transfer tahtamız açılacak. Transferlerimizi yapacağız."

Oyuncuları Emirhan Başyiğit'le ilgili çıkan transfer haberlerine de değinen Altıparmak, "Bu sadece bir iddia. Biz tabii ki oyuncularımızın Süper Lig'de, Avrupa'da forma giymesini istiyoruz. Emirhan da Süper Lig'i hak eden oyunculardan biri ama bu yönetimimizin tercihi. Bir oyuncunun değeri vardır, oyuncu değerini bulursa Emirhan dahil bütün oyuncularımızı verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Teknik direktör Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Sivas ekibi, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Bandırmaspor, 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor, Bandırmaspor'u Yenerek Devre Arasına Girmek İstiyor - Son Dakika

