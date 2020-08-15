Sivasspor'da 7 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Futbolcuların sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen Arouna Kone, Medicana Sivas Hastanesi'nde, Caner Osmanpaşa , Isaac Cofie, Samba Camara, Mustapha Yatabare , Marcelo Goiano ve Serhiy Rybalka ise İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 12:00

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