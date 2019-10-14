Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - SİVAS
Son Dakika Spor Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - SİVAS

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - SİVAS

1 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

İdmanda daha sonra kumda kuvvet ve rampada koşu çalışması yapıldı. Dar alan oyunları ile devam eden antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Radamel Falcao, günü tedaviyle tamamladı. Christian Luyindama, tedavisinin ardından koşulara başlarken, Mario Lemina fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir antrenman yaptı. Adem Büyük ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - SİVAS

Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:50 Kaynak: AA
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